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Eski başkandan, Özbek'e sert sözler

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Eski başkandan, Özbek'e sert sözler
Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Lucescu'yu ikna etmek için Bükreş'e giden başkan Dursun Özbek'i sert bir dille eleştirdi.

İşte 'Galatasaray Başkanı eli boş dönmez' diyen Süren’in açıklamaları:

Lucescu-Özbek görüşmesi: Biz gittiğimiz zaman bitiriyorduk. Galatasaray Başkanı boşuna gitmez, eli boş da dönmez.

Ndiaye transferi: Galatasaray Başkanı futbolcuya gitmez. Futbolcu Başkan’ın ayağına gelir. Elbette ki tanışırlar, ister elini öper ister kucaklaşır… Ama oyuncu kim olursa olsun, başkan onun ayağına gitmez. “Osmanlıspor’un 300 bin Euro’ya aldığı oyuncuya 9 milyon Euro veriyorsun… 7.5 milyon değil bonuslarla 9 milyon olacak o! Zaten büyük yatırım yapmışsın, elbette ki oynatacaksın ve 7.5 olacak 9…

Özbek’in icraatları: Tenkit etmek istemiyorum. Ama vaziyet ortada. G.Saray değerleri erozyona uğruyor. Sadece futbol değil hepsine yaklaşım yanlış. Bunu değiştirecek olan da Divan Kurulu ve Genel Kurul’dur. Ama anladığım kadarıyla üyeler memnunlar!

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