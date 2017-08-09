Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ gözaltısı

İstanbul TEM Polis FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyon eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Metin İşeri gözaltına alındı. Düzenlenen diğer bir operasyonda ise, Gaybubet evlerinden sorumlu sözde asker imamı ve 'ablası'nın saklandığı eve baskın yapıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 3 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanan eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Metin İşeri gözaltına alındı. Daha önce adı FETE ile gündeme gelen İşeri’nin adı örgüt adına kuryelik iddiaları ile anılmıştı. Gözaltına alınan İşeri Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GAYBUBET’TEN SORUMLU ÇİFT

TEM ekiplerinin FETÖ’ne yönelik diğer bir operasyonunun ise Gaybubet evleri (Gizli saklanma evi) ve askeri yapıdan sorumlu mahrem imamlar soruşturmaları ile ilgili olduğu öğrenildi. Operasyona giden süreç TEM Polisi’nin FETÖ’nün Gaybubet evlerinden sorumlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görevlilerine, örgüt adına sözde abi ve ablalık yapan bir çifti belirlenmesiyle başladı. Kimlikleri gizli tutulan çiftin saklandığı adrese tespit edildi.

PARA DOLU ÇANTAYLA YAKALANDI

Örgütün üst düzey isimleriyle irtibatlı şüphelilerden biri polisi fark edince ikinci kattan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yanındaki çantada yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Bylock kullanıcısı karı-koca’nın yurtdışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

MAHREM İMAM YAKALANDI

Diğer bir operasyon ise FETÖ’nün Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olan bir kişiye yönelik gerçekleştirildi. Örgütün “Mahrem İmam” yapılanması içerisinde yer alan şüphelinin ikametine düzenlendi baskınla yakalandığı öğrenildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin de Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’neki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.