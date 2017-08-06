"Eski devleti" kimlerle ve nasıl yıktınız?

AKP'li Ayhan Oğan partisinin 15 yıldır ulaşmaya çalıştığı hedefi açıklayınca kıyamet koptu...

Özetle şunu söyledi: "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır"

Oğan "yeni devlet" iddiasını anlatırken, TSK'nın temizlendiğini, YAŞ kararları ile yeni bir Türk Silahlı Kuvvetleri yaratıldığını söylüyor, 15 Temmuz'a vurgu yapıyordu..

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Yeni devlet kurulduğuna ve AKP'den bu sözlere bir tepki gelmediğine göre; eski devletin yıkılmış olması gerekir!

Yıktıklarını iddia ettikleri eski devlet, Atatürk Türkiyesi'nden başkası değil!

Peki, AKP kendi devletini inşa ederken, Atatürk Türkiyesi'ni kimlerle yıktı?

Süreci şöyle özetleyeyim:

AKP, yandaş ve yanaşmalardan oluşan ve devlet imkanları ile büyütülen sermaye guruplarına ABD eli ile küresel sermayeyi ekleyerek büyük güç birikimi elde etti...

Yandaşlar; MÜSİAD çatısı altında toplanan bazı işadamlarından oluşuyordu. Refah Partisi'nden bu yana belediye ihaleleri ile başlayan sermaye birikimleri, AKP'nin devletin tüm olanaklarını ele geçirmesi ile birlikte katlandı... Daha sonra bu gruba o dönemde önleri hızla açılan FETÖ'cü işadamları eklendi. Onlar da TUSKON adlı işadamı örgütlenmesinde bir araya geldiler. Tescilli Atatürk düşmanlarıydılar...

Yanaşmalar ise: Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) çatısı altındaki bir grup işadamıydı... Erdoğan'ı demokrat, askeri vesayeti yıkacak ve Türkiye'yi AB'ye taşıyacak bir lider olarak gördüler. Kapılarını sonuna kadar açtılar... TÜSİAD ile birlikte aynı saflardan katılan liberaller de, sacayağının diğer kısmını oluşturdu.

Küresel sermaye ve Batı ise (ABD-AB) AKP'yi taşıyan sacayağının üçüncü parçasıydı... Türkiye'nin merkez medyası da bu grubun arkasından gitti...

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AKP'nin doğduğu yıllar, ABD'ye hakim olan uluslar üstü şirketlerin dünya için yeni planlarının olduğu yıllardı...

Emperyalist şirketler birliği, ulus devletleri önlerindeki en büyük engel olarak görüyorlardı. Ulus devletlerin koruyucusu silahlı kuvvetler de aynı nedenle emperyalizmin hedefindeydiler...

"Yeni devlet kurduk" diyen AKP'li Ayhan Oğan; "bürokratik oligarşiyi yıktık, TSK'yı yeniden yarattık" derken tam da bunu ifade ediyordu! Ulus devletin emperyalizme karşı direnç noktaları yok edildi.

Bu nedenle BATI'dan demokrasi dileyenler boşuna heveslenmesin! BATI Türkiye'nin içine sürüklendiği kabustan son derece memnun!

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Yandaş, yanaşma ve küresel sermaye ittifakı ile Atatürk Türkiyesi yıkılıyor. Gerçeği görüp pişman olanlar için durum daha zor. Seslerini dahi çıkaramıyorlar.

Yeniden sormakta yarar var...

Madem yeni devlet kurduğunuzu iddia ediyorsunuz, Kurtuluş Savaşı ile kurulan, Lozan anlaşması ile mühürlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimlerle ve nasıl yıktınız?

FETÖ bu yıkımın neresindeydi?

Lozan'ı tartışmaya bu nedenle mi açıyorsunuz?

Kumpas davaları ile; ergenekon, balyoz, oda tv, amirallere suikast gibi düzmece davalarla 6 yıl bu ülkenin altını üstüne getirdiniz... Atatürkçü generalleri TSK'dan temizlediniz... Gazetecileri ya işten attırdınız, ya davalarla boğdunuz, ya da hapse tıktınız...

Atatürk Türkiyesi'ni kimlerle ve nasıl yıktınız?

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Emperyalizmin yeni Türkiye hedefi ile AKP'nin yeni Türkiye'sini karşılaştırın...

Atatürk karşıtlığına bakın... bilimsel eğitim ile sorgulayan beyinler yerine, din adı altında hurafelerle doldurulmuş biatçı nesil, kimlerin arka bahçesini oluşturacak?

ABD Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü diyor ki; "Türkiye bir daha bir araya gelemeyecek şekilde bölündü..."

Kurduğunu iddia ettiğiniz devlet kimin devleti olacak? Yaptığınız bu açıklama neye hizmet ediyor?