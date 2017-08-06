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Eski EDOK komutanlarının davası yarın başlıyor

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Eski EDOK komutanlarının davası yarın başlıyor
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında eski KKK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral İyidil'in de bulunduğu 7 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada, İyidil'in yanı sıra suç tarihinde KKK EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu, EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı eski binbaşı Ersal Duman ve EDOK Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı Harekat ve İstihbarat Subayı eski albay Süleyman Güven yargılanacak.

İddianamede, sanıklardan Süleyman Güven dışındakilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işledikleri kaydedildi.

Bunun yanı sıra Metin İyidil "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer bütün sanıklar ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ile suçlanıyor.

Partigöç ile görüşmüş

İddianamede, Genelkurmay çatı davası sanıklarından Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kasasında, şüpheli İyidil'in FETÖ/PDY mensubu olduğuna dair belgelerin bulunduğu kaydedildi.

İyidil'in darbe girişiminden önce, FETÖ/PDY mensubu askerlerle darbeye hazırlık konusunda düzenli görüşmeler yaptığı öne sürülen iddianamede, İyidil'in, 15 Temmuz'da, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan ve atama listelerinde imzası bulunan Genelkurmay çatı davası sanıklarından Mehmet Partigöç ile Genelkurmay Karargahı'nda görüştüğü belirtildi.

İddianameye göre İyidil, Isparta Dağ Komando Okulunda eğitim gören Harbiyelilerin Ankara'ya getirilip, darbe kalkışmasında kullanılabilmesi için çaba gösterdi.

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