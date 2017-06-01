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Eski Emniyet Müdürü Özbek'e tutuklama kararı

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Eski Emniyet Müdürü Özbek'e tutuklama kararı
FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü ve senarist Bayram Özbek'in,"ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü ve senarist Bayram Özbek'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında Yurt Atayün ve Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanıklardan Yurt Atayün'ün savunma yapmasının ardından avukatlar talepte bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ali İhsan Horasan'ın başkanlığını yaptığı heyet, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığına dair gelen yazı ve deliller dolayısıyla kuvvetli suç şüphesinin mevcut olmasını dikkate alarak Bayram Özbek'in tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

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