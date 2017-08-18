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Eski Genelkurmay Başkanının madalyaları bit pazarından çıktı

Eski Genelkurmay Başkanının madalyaları bit pazarından çıktı
Kıbrıs Barış Harekatını yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetler Ankara'daki bit pazarında ortaya çıktı.
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