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Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltında

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Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

1976 doğumlu Zafer Biryol futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve bu kulüpte profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de önce Göztepe'ye oradan Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 gole imza atan Biryol, gol krallığına ulaştı. 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı Biryol, 2006 yılında Bursaspor'a gitti. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. Biryol 7 kere Milli Takım forması giydi ve Milli Takım'da bir gol attı.

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