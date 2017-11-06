Eski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildi

Belçika'da teslim olduktan sonra gözaltına alınan Puigdemont ve 4 bakanın şartlı tahliyesi kararlaştırıldı.

Belçika'da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanın şartlı tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Belçika Federal Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma hakiminin, Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un ifadelerini aldıktan sonra şartlı tahliye edilmelerine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şartlı tahliye koşullarının, soruşturma hakimi izin vermediği müddetçe söz konusu kişilerin Belçika'yı terk etmemesi, sabit bir adreste ikamet etmesi ve yargı ile polis yetkilileri tarafından çağrıldığında hazır bulunmasını içerdiği de aktarıldı.

Belçika Federal Savcılığı, Carles Puigdemont ve 4 bakanın Sabah saatlerinde Belçika polisine teslim olduğunu belirtmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan, hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.