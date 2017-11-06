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Eski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildi

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Eski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildi
Belçika'da teslim olduktan sonra gözaltına alınan Puigdemont ve 4 bakanın şartlı tahliyesi kararlaştırıldı.

Belçika'da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk  Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanın şartlı tahliyesine karar verildiği bildirildi. 

Belçika Federal Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma  hakiminin, Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin,  Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un ifadelerini aldıktan sonra şartlı tahliye  edilmelerine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şartlı tahliye koşullarının, soruşturma hakimi izin  vermediği müddetçe söz konusu kişilerin Belçika'yı terk etmemesi, sabit bir  adreste ikamet etmesi ve yargı ile polis yetkilileri tarafından çağrıldığında  hazır bulunmasını içerdiği de aktarıldı.

Belçika Federal Savcılığı, Carles Puigdemont ve 4 bakanın Sabah  saatlerinde Belçika polisine teslim olduğunu belirtmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı  bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve  kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa  çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan, hafta başında haklarında tutuklama kararı  çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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