Eski milletvekiline silahlı saldırıda karar

Eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davada mahkeme, 3 sanığı ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 28 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy'de eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davada mahkeme, 3 sanığı ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 28 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz, İhsan Şimşek, Oktay Güneş ile eski milletvekili Adnan Yıldız, oğulları Kemal ve Kamil Yıldız katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, ''Takdir mahkemenindir.'' dedi.

Mahkeme heyeti, katılan müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve Kemal Yıldız'ın, sanık Mehmet Beşir Artukoğlu'na karşı ''silahla yaralama'', ölen saldırgan Mehmet Doğu Yeşilel'e karşı ise ''kasten öldürme'' suçlarından meşru savunma hali nedeniyle beraatlerine karar verdi.

Sanık Murat Tuymaz'ın, ''yağma'', iki kişiye karşı ''kasten öldürme'' ve ''öldürmeye teşebbüs'' suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine ve tahliyesine karar veren mahkeme, sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i, Ferize Yıldız ve Betül Yıldız'ı ''kasten öldürme'' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'in, ''nitelikli yağmaya teşebbüs'' suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay, Adnan Yıldız'ı ''öldürmeye teşebbüs'' suçundan da ayrı ayrı 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık Oktay Güneş'e, ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan 2 yıl hapis ve 600 lira para cezası veren mahkeme, eylemlerin "katliam" niteliğinde olduğu gerekçesiyle hiçbir cezada sanıklar lehine iyi hal indirimi uygulamadığını belirtti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek'in, hırsızlık suçundan bulundukları cezaevinde tanıştıkları, tahliye olduktan sonra da görüştükleri, Yeşilel'in olay tarihinden önce yine Artukoğlu ile görüştüğü kaydedildi.

İddianamede o görüşmede Yeşilel'in, Zeytinburnu'nda bir döviz bürosu olduğunu, büronun sahibi ve eşinin yaşlı olduğu, paranın bu kişilerin elinden alınmasının çok kolay olacağını anlattığı bildirildi.

Şüpheli Oktay Güneş'in, diğer şüphelilerle bir kafede buluştuğu ve planlanan yağma işinin kolay olduğunu ancak tek başına yapamayacağını, motosiklet ile iki kişiye ihtiyacı olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, şüpheli Mehmet Beşir Artukoğlu ile Mehmet Doğu Yeşilel'in olay günü, motosikletle içinde pompalı tüfeğin de bulunduğu çantalarıyla müşteki-sanık Adnan Yıldız'ın evine doğru gittiği anlatıldı.

İddianamede, Mehmet Doğu Yeşilel'in, Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız ile kızı Betül Yıldız'a ateş ederek öldürdüğü, Adnan Yıldız'ı yaraladığı, Kamil Yıldız'ın evden çıkarak babasına doğru hamle yapan Yeşilel'i arkasından tutarak geriye çektiği ve yere düşürdüğü, bu sırada Kemal Yıldız'ın da evde babasına ait ruhsatlı tabancayı alarak olay yerine geldiği, kardeşiyle boğuşma halinde olan Yeşilel'e doğru ateş ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kemal Yıldız'ın, pompalı tüfekle motosikleti park ettiği yere doğru kaçmaya çalışan Mehmet Beşir Artukoğlu'nu yakaladığı bildirilen iddianamede, olay yerinde Ferize Yıldız, Betül Yıldız ve şüphelilerden Mehmet Doğu Yeşilel'in öldüğü, Adnan Yıldız, Kamil Yıldız ve Betül Yıldız'a yardım etmek isteyen servis şoförü Yaşar Çetin ve şüpheli Artukoğlu'nun yaralandığı aktarıldı.

İddianamede, Artukoğlu'nun 2 kez ''yağmaya teşebbüs'' ve ''kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlarından toplam 42 yıl 6 aya kadar, diğer şüpheliler Oktay Güneş, İhsan Şimşek ile Murat Tuymaz'ın da ''yağmaya teşebbüs'' ile ''azmettirme'' suçlarından 11 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, müşteki-şüpheli olarak yer alan Adnan Yıldız ile oğlu Kemal Yıldız hakkında ''kasten yaralama'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından meşru savunmadan dolayı cezaya yer verilmemesi de talep edildi.