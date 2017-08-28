Eski milli kaleci için karar verildi!
FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Çatkıç, Emniyetli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Çatkıç, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
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