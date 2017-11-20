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Eski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı

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Eski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen jandarma üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski jandarma üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gültekin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock tespit edilen Gültekin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Gültekin'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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