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Eski Valinin telefonundan Adil Öksüz'ün ByLock'u çıktı!

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Eski Valinin telefonundan Adil Öksüz'ün ByLock'u çıktı!
Isparta'da 129 sanıklı FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un cep telefonuna ByLock programını, avukatlığını da yapan oğlu Fatih Oğuz'un yüklediği, programa eklenen isimler arasında Adil Öksüz'ün de bulunduğu belirtildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 74'ü tutuksuz, Fetullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ile bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Eski belediye başkan yardımcısı ByLock'tan gözaltında

Davada örgütün kriptolu mesajlaşma programı olduğu ifade edilen ByLock ile ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nden gelen çözümlemeli tespit tutanakları duruşmada okunarak, buna ilişkin sanıklara soru yöneltildi. ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un cep telefonuna avukatı olan ve yurt dışında olduğu öğrenilen oğlu Fatih Oğuz tarafından 'fth' kullanıcı adıyla bu programın yüklendiği, programa eklenen isimler arasında darbe girişimini yönettiği ve 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

'OĞLUMUN KONUSU DEVLET SIRRI MAHİYETİNDE'

Tutuklu sanık Memduh Oğuz ise ByLock kullanmadığını tekrarlayarak, programın oğlu tarafından yüklenip yüklenmediğini bilmediğini söyledi. "Adil Öksüz'ü tanıyor musunuz" sorusuna ise Oğuz, "70 yaşındayım hayatımda hiç görmedim" cevabını verdi. Avukat oğlunun savunmalara neden gelmediğine ilişkin soruya ise Oğuz, "Fatih Oğuz'un konusu devlet sırrı mahiyetinde, o yüzden konuşmayacağım" yanıtını verdi. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

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