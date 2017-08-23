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Eski vekil MHP'den istifa etti

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Eski vekil MHP'den istifa etti
MHP’de 23 ve 24. yasama döneminde Isparta Milletvekili olarak görev yapan S. Nevzat Korkmaz siyasi hayatına Akşener liderliğindeki Yeni Parti ile devam edeceğini açıklayarak MHP'den istifa etti.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, MHP’de 23 ve 24. yasama döneminde Isparta Milletvekili olarak görev yapan Süleyman Nevzat Korkmaz partiden istifa etti.

"MHP içerisinde vatanıma, milletime hizmet imkanı kalmadığını görüyor ve aynı düsturla, ‘önce ülkem ve milletim” diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum” diyen Korkmaz'ın Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan Yeni Parti'de siyasi hayatına devam edeceği iddia edildi.

Korkmaz,  Genel Merkezin hakkında verdiği Disiplin kuruluna sevk kararının sonucunu beklemeden partisinden istifa etmiş oldu. Korkmaz’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyas Partiler Bürosu’nu verdiği istifa dilekçesi şöyle:

“Bugüne değin dillendirdiğim tüm ifadeler, yüce bir davanın tarafıma yüklediği sorumluluk ve demokratik bir hakkı kullanılması ölçüleri içerisinde olup, herhangi bir hakaret kastı ve unsuru içermemektedir. Bugüne değin “önce ülkem ve milletim” düsturuyla, büyük bir onurla hizmet ettiğim  devamda, gece gündüz bana yol arkadaşlığı yapan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben de varsa haklarımın her zerresini bu yüce ülküye helal ediyorum. Genel Merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma ve milletime hizmet etme imkanı kalmadığını görüyor, yine aynı düsturla “önce ülkem ve milletim”  diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ediyorum diyerek istifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim.”

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