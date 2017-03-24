Eski yüzbaşıdan 'KPSS' itirafı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan eski yüzbaşı Cemil Çetin, 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek eşine sınavdan 3 gün önce örgüt tarafından soruların verildiğini itiraf etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamede, eski yüzbaşı Çetin'in itiraflarına ilişkin ifadeler yer aldı.

Üniversite sınavına örgüte ait dershanede hazırlandığını belirten Çetin, örgütün yönlendirmesiyle Kara Harp Okuluna girdiğini bildirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı sırada, örgütün yönlendirmesiyle eşi Dudu Çetin ile evlendiğini ifade eden Çetin, üniversiteye hazırlık döneminde FETÖ'nün evlerine giderek toplantılara katıldığını kaydetti.

Toplantılarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerinin izlettirildiğine dikkati çeken Çetin, Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü sürece örgütten "Resul" kod adlı birisiyle görüştüğünü anlattı. "Resul" kod adlı örgüt üyesinin okul hayatı süresince kendisine sürekli talimatlar verdiğine işaret eden Çetin, "Resul bize, 'Okulda kim ne yapıyor, kim namaz kılıyor, kim içki içer, kimin kadın, kız ayakları var' diye talimatlar verdiği için bazen haftada bir, bazen 15 günde bir Resul ile buluşup aldığımız notları bu şahsa veriyorduk." ifadelerini kullandı.

Okulu tamamlayıp göreve başlamasının ardından da örgütün "abi" diye nitelendirdiği üyelerle görüşmeye devam ettiğini vurgulayan Çetin, "Mustafa" isimli birine evlenmek istediğini ilettiğini belirtti.

BULUŞMA ŞİFRESİ "MAÇA GİDELİM"

Bunun üzerine "Mustafa" isimli kişinin kendisini arayarak "Maça gidelim." dediğini aktaran Çetin, bunun bir şifre olduğunu, buluşmak istendiğinde telefonda bu tür şifrelerin kullanıldığını dile getirdi.

Daha sonra "Ünal" kod adlı birinin evinde buluşmanın gerçekleştiğini, burada, şu anda evli olduğu eşi Dudu Çetin'in bilgisayardan fotoğrafının gösterildiğini ve kendisinin onaylamasının ardından evlendiğini anlatan Çetin, Karabük'ün Safranbolu ilçesine atandığında da, kendisinin örgüt üyelerince karşılandığını kaydetti.

Eşinin 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlandığını dile getiren Çetin, kendisini Hakan Aytekin isimli örgüt üyesinin aradığını ve eşi için KPSS'de çıkacak soruları vereceğini söylediğini belirtti.

YEMİNDEN SONRA SORULARI VERMİŞLER

Çetin, 2010 yılı KPSS sınavından 3 gün önce Aytekin'in evine gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bana önce üzerinde 'Vatan, milletim, dinim, Allah ve peygamberim üzerine yemin ederim' şeklinde bir yazı metni vererek okuttu ve bana yemin ettirdikten sonra laptop bilgisayarına flash bellek taktı bir şeyler yükleyerek bana verdikten sonra, 'Eşine ver, çalışsın, bunun içinde KPSS soruları var.' diyerek bana flash belleği verdi." Çetin, eşinin daha sonra girdiği sınavdan 96 puan aldığına dikkati çekti.

Safranbolu'da görev yaptığı sırada Doktor Binbaşı Ayhan isimli personelin usulsüzlük yaptığını düşündüğünü ve konuyu örgüt üyesi Aytekin'e ilettiğini vurgulayan Çetin, Aytekin'in kendisine "Ödeme evraklarını bize getir. Biz ilgileniriz, gerekirse Taraf gazetesinde yayınlatırız." dediğini aktardı.

ÇOCUKLARIN İSİMLERİNİ BİLE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN BELİRLEMİŞ

Bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde ise kendisine örgüt abisinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çocuğuna "Çiçek" ismini vermesini istediğini ancak bunu kabul etmediğini belirten Çetin, daha sonra Ankara'ya atandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı, Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığının bir örgüt üyesine, Jandarma Eğitim Komutanlığı ve Jandarma Okullar Komutanlığının da başka bir örgüt üyesine bağlı olduğunu ifade eden Çetin, her ile gittiğinde başka bir örgüt abisine bağlandığını anlattı.