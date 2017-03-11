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Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı!

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Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı!
Sanat dünyasının geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki ile beraber en iyi çıkış yapan isimlerinden Emrah Karaduman, Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı.

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman (30) ile şoförü, Eskişehir'de saat 00.30 sıralarında uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralandı. Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. 

Bir eğlence merkezinde programa çıkmak için Eskişehir’e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca (37) kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman, ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca’yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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