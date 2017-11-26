Eskişehir'de tarihi protesto

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'da futbolcular tarihi bir protestoya imza attı.

Eskişehirsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başladıktan sonra 1 dakika boyunca kendi sahasında bekleyerek kulübün zor durumuna dikkat çekti.

Eskişehirspor’da Rizespor maçının başlama vuruşundan sonra oyuncular 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında bekledi. Futbolcular, tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

Bu süre içinde rakip Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor’un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rize, 56'da Süleyman Koç ile öne geçerken bu gole Eskişehirspor 88'de Hasan Ayaroğlu ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Eskişehir, puanını 12 yaptı ve düşme hattının üstü 15. sırada kaldı. Rize ise 22 puanla 4. sırada kaldı.