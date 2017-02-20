Eskişehir'de Temizlik işçilerinden İzmir Marşı resitali

Eskişehir Tepebaşı Belediye işçileri, kurdukları orkestrayla İzmir Marşı'nı çaldı. Belediye işçilerinin etkinliğine Eskişehir halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Merkez Tepebaşı Belediyesi'nde görevli temizlik işçilerinin oluşturduğu ve işlerinde kullandıkları aletleri enstrüman olarak kullandıkları "Eko-Ritim" grubu İzmir Marşı'nı çaldı.

Marşı görüntülerini sosyal medyadan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç duyurdu.

Ataç videoya şu notu düştü:

"Temizlik işçilerimizin günlük çalışma ortamında kullandığı araç gereçlerle oluşturduğu Eko-Ritim grubu çaldı, Eskişehirliler hep bir ağızdan söyledi; 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.' Etkinliğimize destek veren tüm Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı yurttaşlarımıza teşekkürler"