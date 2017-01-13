Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca açıklama yaptılar.

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin iki haftadır yayımlanmaması izleyicilerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine dizinin başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca açıklama yaptılar.

Oktay Kaynarca açıklamasında, her sene Ocak ayında şirketlerin bütçelerini yenilediklerini söyleyerek, diziye iki – üç hafta ara verilmesinin normal olduğunu ifade etti. Deniz Çakır da açıklamasında, kanal ve yapımcı şirket arasında görüşmeler yapıldığını, bunda oyuncuların bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Deniz Çakır’ın açıklaması şöyle:

“Güzel izleyici, ‘Dizi neden yok diye sitemli sözler içindesiniz’ ama bu kanal ve yöneticiler arasındaki bir durum ve karar. Her sene süresi değişse de olan bir şey… Biz oyuncuları söz sahibi değiliz. Ama siz hep bize sitem ediyorsunuz. Etmeyin çünkü veriyoruz size… Çünkü hayat öğretiyor ki yargılamak kötü, sitem yorucu bir şey. Ne yapalım iki hafta ayrı düştük. Tek derdimiz bu olsun. Tez zamanda yeni bölümde buluşmak dileğiyle, sevgiyle…”



