Eslen: Kürt koridoruna haritalarla alıştırıyorlar

Türkiye'yi yönetenler, Fırat'ın batısını tehdit olarak görüyor ancak doğusundan hiç bahsetmiyorlar.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ABD'nin Türkiye ve PKK'yı kaybetmemek için formül arayışına girdiğinin çok açık olduğunu belirtti. "ABD ne Türkiye'den ne de PKK'dan vazgeçemiyor" diyen Eslen, şunları kaydetti: "Türkiye'ye en yakın adamlarını göndererek orta yol bulmaya çalışıyor. 'Türklere ne verelim ki, onlar tatmin olsun, ama PKK'dan da vazgeçmeyelim.' Haritalarla bunun için uğraşıyorlar. Bunların hepsi psikolojik harekât. Böyle alıştırıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoru yok çünkü, demografik yapı yok. Bu koridora haritalarla alıştırıyorlar." Nejat Eslen, Türkiye'yi yönetenlerin Fırat'ın batısını tehdit olarak gördüğünü ancak Fırat'ın doğusundan bahsetmediklerini ifade etti.

Eslen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayn el-Arap'taki tehdit oluşturmuyor da Rakka'daki nasıl oluşturuyor? Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde bizden Ayn el-Arap'a yardım gitmedi mi? O dönem siyaset yanlıştı. Rakka'daki PKK tehdit oluyor. El Bab'ı ele geçirdik ne olacak? Kim kontrol edecek orayı? Rakka'ya uluslararası güç girecek. Rakka, kurulacak Sünni devletinin başkenti. Sünni kabileler anlaşacaklar, uluslararası yönetim gelecek ve onlarla anlaşıp devlet olacak. Irak'tan da bir parça alacaklar." Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Kürt oluşumunu tolere etme riskinin bulunmadığını da ifade eden Eslen, "Fırat'ın doğusunu Ayn el-Arap'ı, Cezire'yi, Tel Abyad'ı tolere ediyorsak Rakka'yı neden tolere etmiyoruz? PYD ile IŞİD savaşsın, Rakka'dan bize ne? PYD Rakka'ya yürürse Menbiç'teki kuvvetlerinden de destek alır. Bu güce ihtiyacı var. Böylelikle Menbiç'e daha rahat girilir. ABD, Menbiç'e müsaade eder. Bir jest olarak 'Menbiç'e girin' diyebilir. Referandum öncesi Türkiye'deki iktidara çok iyi gelir" dedi.