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Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı

Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı
CHP İzmir Milletvekili Özkan’ın bir Pazar esnafı ile girdiği diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yıllardır AKP’ye oy verdiğini dile getiren esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini anlattı.
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