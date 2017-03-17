Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Özkan’ın bir Pazar esnafı ile girdiği diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yıllardır AKP’ye oy verdiğini dile getiren esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini anlattı.