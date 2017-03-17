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Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı

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Esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini böyle açıkladı
CHP İzmir Milletvekili Özkan’ın bir Pazar esnafı ile girdiği diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yıllardır AKP’ye oy verdiğini dile getiren esnaf, neden ‘hayır’ diyeceğini anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Pazar alış-verişi sırasından bir esnafla girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. “Ben 15 yıldırı AKP’ye oy veriyorum” diyen esnaf neden ‘hayır’ diyeceğini şöyle anlattı:

“Ben AKP’ye oy vermiş biri olarak referandumda ‘hayır’ diyeceğim Neden diyecek olursanız 9. Madde hiç hoşuma gitmiyor. Türkiye için bizim için iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum? Ama bu madde kimin işine yarayacak yani çoğu kişi bu yasanın ne olduğunu bilmiyor. Yani bilmiyorum bu gidişatın pek iyiye olduğu söylenemez. Bu daha önce hiç denenmemiş bir şey iyi olacağını düşünmüyorum.”

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