Esnafa KOSGEB kredisi şoku!

460 bin esnaf, KOSGEB'den çıkan faizsiz kredi heyecanıyla bankalara akın etti. Ancak, vatandaş bankaların istediği kriterlerin çoğunu yerine getiremedi ve eli boş döndü.

Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandıracağını açıklamıştı. Kredi için başvuran kaç esnaf ve işletme varsa, bu imkândan yararlanacaktı. Başvurular alındı ve 28 Şubat'ta da açıklandı. Buna göre; 460 bin 167 işletmeye kredi faiz desteği verilecekti.



Yaraya merhem olsun diye devreye sokulan faizsiz krediden esnaf, geliri, çalışan sayısı gibi şartlar nispetinde yararlanacaktı. Bu da 10-50 bin lira arasında değişecekti. Kendine kredi çıktığı bildirilen esnaf, soluğu bankada aldı. Ancak, bu sevinç kısa sürdü. Çünkü, çoğu kişiye 'malî uygunluk yok', 'limitiniz yetersiz', 'vergi ve SGK prim borcun var' gibi söylemlerle sıfır faizli kredi verilmedi.



Şikâyetlerin adresi KOSGEB ise 'red' cevabı alan esnafa, ''Biz sadece faizi karşılıyoruz. Krediyi bankalar veriyor. İnisiyatif onlarda. Kefil ve ipotek isteyebilir. KOSGEB, bankaları yönlendiremez'' derken, bankalar, ''KOSGEB, anaparaya kefil değil, sadece faiz desteği sağlıyor. Kredi riski bankalarda. Başvuruları kendi değerlendirme sürecimizden geçiriyoruz'' diyor.