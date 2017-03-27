Et fiyatları ile ilgili flaş açıklama!

Et ve Süt Kurumu, bugünden itibaren kasaplara karkas dana etini kilogramı 22.5 TL artı KDV fiyatından satmaya başladığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) bugünden itibaren kasaplara kilogram başına 22.5 TL artı KDV fiyat ile taze karkas dana eti sattığını açıkladı.

ESK’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kasaplar, kurumdan satın aldıkları karkas etleri perakende olarak kilogram başına kıyma için 32 TL kuşbaşı için 34 TL fiyat ile satışa sunacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, cumartesi günü yaptığı açıklamada kırmızı et piyasasında fiyatlarları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyeceklerini belirterek, “Pazartesiden itibaren, kasaplarımıza kilogramı 22,5 lira fiyatla taze karkas sığır eti, yemek ve et sanayicilerine de 20,5 lira fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satışı yapılacak.”demişti.

Türkiye Kırmız Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, konuyla ilgili olarak “Normalde kilosu kasaplara 26 TL’den satılan et 22 TL’den satılmaya başlanıyorsa, vatandaş da uyanık olsun aradaki indirimi kasaptan istesin”

uyarısında bulundu.