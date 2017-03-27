Bugünkü YENİÇAĞ »

Et fiyatları ile ilgili flaş açıklama!

»
Et fiyatları ile ilgili flaş açıklama!
Et ve Süt Kurumu, bugünden itibaren kasaplara karkas dana etini kilogramı 22.5 TL artı KDV fiyatından satmaya başladığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) bugünden itibaren kasaplara kilogram başına 22.5 TL artı KDV fiyat ile taze karkas dana eti sattığını açıkladı.

ESK’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kasaplar, kurumdan satın aldıkları karkas etleri perakende olarak kilogram başına kıyma için 32 TL kuşbaşı için 34 TL fiyat ile satışa sunacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, cumartesi günü yaptığı açıklamada kırmızı et piyasasında fiyatlarları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyeceklerini belirterek, “Pazartesiden itibaren, kasaplarımıza kilogramı 22,5 lira fiyatla taze karkas sığır eti, yemek ve et sanayicilerine de 20,5 lira fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satışı yapılacak.”demişti.

Türkiye Kırmız Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, konuyla ilgili olarak “Normalde kilosu kasaplara 26 TL’den satılan et 22 TL’den satılmaya başlanıyorsa, vatandaş da uyanık olsun aradaki indirimi kasaptan istesin”
uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Et fiyatları ile ilgili flaş açıklama!Et fiyatları ile ilgili flaş açıklama!Kaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişmeKaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişmeYGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?YGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?O pankarta soruşturmaO pankarta soruşturmaMeteoroloji'den İstanbul uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!Hakkari'de 1 asker şehit olduHakkari'de 1 asker şehit olduKorkmaz'ın ailesine rekor tazminat!Korkmaz'ın ailesine rekor tazminat!Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü var...Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü var...Serenay Sarıkaya'ya YGS şoku!Serenay Sarıkaya'ya YGS şoku!Usta Sanatçı hayatını kaybetti!Usta Sanatçı hayatını kaybetti!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti