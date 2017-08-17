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Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."

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Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."
Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 televizyonlarının sahibi Ethem Sancak, medya grubunu sattığını doğruladı.

Ethem Sancak, bünyesinde iki ulusal kanal ile 3 ulusal gazetenin de bulunduğu ES Medya'yı sattığını doğruladı.. AKP MKYK Üyeliğine seçilen Ethem Sancak, Bloomberg'e yaptığı açıklamada sahibi olduğu Es Medya'yı sattığını doğrularken, satışın kime yapıldığını açıklamadı. 

Ethem Sancak satışla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını da ekledi. Bünyesinde Star Gazetesi, Akşam, Güneş, TV 360 ve Kanal 24’ün yanı sıra Lig Radyo ve bazı dergiler bulunan ES Medya Grubu’nun tamamen satıldığı iddia edilmişti.

İKİNCİ KEZ SATIYOR

Ethem Sancak, medya dünyasından ikinci kez elindeki tüm yayın organlarını satarak çıkmış oldu... Daha önce Star gazetesi ve 24 TV'yi satın alan Ethem Sancak, bir süre sonra medyadan çekilmişti. ES Medya 2013 ve 2014’te tamamlanan anlaşmalarla medya varlıklarının bir kısmını Çukurova Holding’ten ve Fettah Tamince’den devralmıştı. BMC’nin sahibi olan Sancak, Mayıs ayında AKP Merkezi Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilmişti. 

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