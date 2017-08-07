Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Eti Maden’de grev kararı alındı.

Uzun süredir devam eden toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Eti Maden Bandırma İşletme Müdürlüğü’nde yetkili olan Petrol İş Sendikası grev kararı aldı.

7 Ağustos günü Bandırma Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor ve Asit Fabrikaları işyerlerine gelen Şube Başkanı İsmail Kayan, yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve sendika üyesi çalışanlar, grev kararını astı.

İsmail Kayan, "Biz sadece ekmeğimizin derdindeyiz. İyi niyetli yaklaşımlarımız karşılıksız kaldığı için grev kararını almış bulunuyoruz. 6 Eylül günü grevimiz başlayacaktır. Herkese hayırlı olsun“ dedi.