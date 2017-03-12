Eto'o futbolu hangi takımda bırakmak istiyor?

Antalyaspor'da ikinci sezonunu geride bırakan Samuel Eto'o, futbolu bırakmak istediği kulübü açıkladı.

Antalyaspor'da ikinci sezonunu geride bırakan Samuel Eto'o, futbolu bırakmak istediği kulübü açıkladı. Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Kamerunlu yıldız, hangi takımda kariyerini noktalayacağını söyledi.

İşte Eto'o'nun açıklamaları;

"Antalyaspor ile kontratım sürüyor ve geleceğim şimdilik Türkiye'de. 36 yaşına geldiğinizde, yaşadığınız çevre ve hayat kalitesine daha çok önem vermeye başlıyorsunuz. Gençlik döneminizdeki öncelikleriniz de değişiyor"

'KARİYERİMİ ORADA BIRAKMAK İSTİYORUM...''

Birkaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Kariyerimi Real Mallorca formasıyla sonlandırmak istiyorum. Bu kulüp Avrupa'da benim için her şeyin başladığı kulüp. Mallorcalı benim bu isteğimi biliyor. Şimdi bu röportajı okuduklarında bu isteğimin sürdüğünü de görmüş olacaklar"