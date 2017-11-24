Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Güne 3.65 seviyesinde başlayan Euro kuru, 4.6941 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı.

Güne 3.95 seviyesinden başlayan euro/TL, ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirerek 4.6941 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Sabah saatlerinde 3.93 seviyesinde hareket eden dolar kuru ise 3.95 seviyesinin üzerini gördü.

Euro kuru saat 13.18 itibarıyla 4.6919 seviyesinden hareket ederken, dolar kuru 3.9518 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dün dolar/TL, 3,9009 seviyesine kadar gerilemiş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3,9207'den tamamlamıştı.

Analistler, haftanın son işlem gününde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve olan 3,9830'un direnç olarak izleneceğini kaydetti.