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Euro ve dolar ne kadar oldu?

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Euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolar kuru yeni günde 3.87 civarında sakin bir seyir sürerken, euro kuru tarihi rekorunu kırdı.

Sabah saatlerinde 4.52 seviyesinde hareket eden euro/TL, 4.5422 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolarda küresel değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor.. Piyasalar bugün Hazine'nin iki ve 10 yıllık gösterge tahvil ihalelerini izleyecek.

Bu sabah güne 3.8710/3.8750 seviyesinden başlayan dolar kuru; saat 12:02 itibarıyla 3.8750 seviyesinden işlem görürken, euro kuru 4.5344 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar ise 1.1707 seviyesinde hareket etti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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