Eve giremeyen Manisalılar, sahuru dışarı yaptı

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen vatandaşlar sahuru sokakta yaptı.

AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Tiyenli Mahallesi'ndeki birçok vatandaş evine giremeyerek geceyi sokakta geçirdi.

Yaşanan artçı depremlerden dolayı evlerine giremeyen vatandaşlar sahurlarını da sokakta yaptı.

Kızılay tarafından vatandaşlara sahurluk kumanya dağıtıldı.

Evlerine giremeyen bazı vatandaşlar ise AFAD tarafından kendilerine kurulacak çadırın tamamlanmasını bekledi.

Köy muhtarı Osman Gültekin yaşanan artçılardan dolayı vatandaşların evlerine giremediğini ve sahuru dışarıda geçirdiğini belirtti.

Gültekin, "Şuan evlere giremiyoruz. Evlerin büyük bir kısmı hasar görmüş durumda. Sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın bize dağıtacağı çadırların kurulumun tamamlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mahallenin ramazan davulcusu Bülent Tanyaligil ise enkazların arasından geçerek vatandaşları sahura kaldırmak için davul çaldı.

Tanyaligil deprem olsa bile insanları uyandırmanın görevi olduğunu ve işini yapmaya devam edeceğini anlattı.