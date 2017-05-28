Bugünkü YENİÇAĞ »

Eve giremeyen Manisalılar, sahuru dışarı yaptı

»
Eve giremeyen Manisalılar, sahuru dışarı yaptı
Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen vatandaşlar sahuru sokakta yaptı.

AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Tiyenli Mahallesi'ndeki birçok vatandaş evine giremeyerek geceyi sokakta geçirdi.

Yaşanan artçı depremlerden dolayı evlerine giremeyen vatandaşlar sahurlarını da sokakta yaptı. 

Kızılay tarafından vatandaşlara sahurluk kumanya dağıtıldı.

Evlerine giremeyen bazı vatandaşlar ise AFAD tarafından kendilerine kurulacak çadırın tamamlanmasını bekledi.

Köy muhtarı Osman Gültekin yaşanan artçılardan dolayı vatandaşların evlerine giremediğini ve sahuru dışarıda geçirdiğini belirtti. 

Gültekin, "Şuan evlere giremiyoruz. Evlerin büyük bir kısmı hasar görmüş durumda. Sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın bize dağıtacağı çadırların kurulumun tamamlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mahallenin ramazan davulcusu Bülent Tanyaligil ise enkazların arasından geçerek vatandaşları sahura kaldırmak için davul çaldı.

Tanyaligil deprem olsa bile insanları uyandırmanın görevi olduğunu ve işini yapmaya devam edeceğini anlattı.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Cinnet geçiren baba, ailesini yok ettiCinnet geçiren baba, ailesini yok ettiOtostop yapan öğrencinin kolu koptuOtostop yapan öğrencinin kolu koptuDiyarbakır'da dev operasyonDiyarbakır'da dev operasyonErdoğan: İktidarımız konusunda sıkıntılarımız varErdoğan: İktidarımız konusunda sıkıntılarımız varValilik askerlerin son durumunu açıkladıValilik askerlerin son durumunu açıkladıYolda yürüyen çifte saldırmıştı, babası konuştuYolda yürüyen çifte saldırmıştı, babası konuştuOsmaniye'ye şehit ateşi düştüOsmaniye'ye şehit ateşi düştüStandart dışı plakalar ağır kusur sayılacakStandart dışı plakalar ağır kusur sayılacakFETÖ soruşturmalarının 10 aylık bilançosuFETÖ soruşturmalarının 10 aylık bilançosuManisa'da yine depremManisa'da yine deprem
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti