Eve giremeyen Manisalılar, sahuru dışarı yaptı

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen vatandaşlar sahuru sokakta yaptı.