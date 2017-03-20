Evet adamı

Her yerde hep evetçiler konuşuyor. Televizyonlar, meydanlar, salonlar yıkama yağlama yapan "evet" propagandistlerinin işgali altına girmiştir.

Her yerde evetçiler bir arayı geliyor, biri söylüyor öbürü tasdik ediyor, diğeri övüyor bir diğeri de öveni övüyor.

Körler ve sağırlar bir birbirini ağırlıyor.

Devlet ve hükümet yetkilileri bu evet propagandistlerinin ayaklarının altına kırmızı halı seriyor, cüzdanlarına da para akıtıyor.

Evet diye sallanan baş alıyor bol miktarda maaş!

Hayır diyenleri konuşturmayın susturun!

Her türden Devlet ve hükümet evetle beraber.

Belediyeler evet için seferber.

Toplantı basan milisler evet ile yürüyor.

Memurlar ise evet için mesai yapıyor.

İktidar dalkavukları her şeyin çaresinin "evet" demekten geçtiğini propaganda ediyor.

"Evet" devlet tarafından ne denli korunuyor, propaganda ediliyor ve kutsanıyorsa "Hayır" da o kadar kötüleniyor, aşağılanıyor ve şeytanlaştırılıyor.

Halkı "evet"in getireceği meçhullere karşı uyaranlar saldırıya uğruyor.

Salonlarının ışıkları kesiliyor.

AKP'nin valileri tarafından toplantıları iptal ediliyor.

Halkı, halk oylaması konusunda bilgilendirenler kürsülerde saldırıya uğruyor.

İktidar iş birlikçisi 'işi yarım bırakma' türünden laflar ediyor.

Hayır diyenlerin araçlarının lastikleri kesiliyor, iş birlikçi 'beyne sıkmak dururken' lastikleri kesmek de neyin nesidir? anlamına gelen sözler söylüyor!

İnanılması zor ama gerçek!

Hayır diyenlere saldıranlar içinde, dünün FETÖ övücüleri, PKK sevicileri ve çözüm süreci için baldıran zehri içicileri, Habur'un kotarıcıları bugünün "evet"cileri olarak yer almış bulunuyor.

"Evet" propagandasına devlet araç kılınıyor!

Halk oylamasının arifesinde Türkiye tek yanlı, emredici, suçlayıcı ve baskıcı bir propagandanın denetimi altına girmiştir.

Her tarafta tek yanlı olarak karayı ak, çirkini güzel, yanlışı doğru, yalanı gerçek, korkağı kahraman gösteren bir propaganda hâkimdir.

Siyasi hırsın aracı olmayan hiçbir değer kalmamıştır.

Camide imam, üniversitede rektör, adliyede yargıç, ilçede kaymakam, bakanlıkta bürokrat, belediyede çalışan var gücüyle halk oylamasında "evet" için çalışmaktadır.

Evet propagandasına, bilim, din, devlet, ahlak ve adalet resmen araç kılınıyor!

Birileri için evet demek!

"Evet" bugün için haksızı haklı, alçağı yiğit, korkağı kahraman yapacak en sihirli devletlu kelimesidir.

Kısa yoldan köşe olmak, köşe dönmek, köşeye tutunmak ve köşede kalmak için bir "evet" yeterlidir.

Evet demek gelecek demek, baş olmak ve başta kalmak demektir.

Dahası birileri için evet demek, göze girmek, ikbal ve iktidara gark olmak, paraya makama boğulmaktır.

Baş tacı edilmek, övülmek ve kutsanmak için yine -göz önündeki birileri için- bir evet yeterlidir.

İhale kapmak, reklamları toplamak, haklı olmak ya da hak etmediği yerlerde kalmak isteyenler için bir "evet" yeterlidir.

Evet, her türlü kilidi açan bir maymuncuktur!

Evet adamı dönemi açılmıştır!

Yeni dönem kişilerin kabiliyet, yetenek, ehliyet, liyakat, birikim, deneyim ve uzmanlıklarının hiçbir işe yaramadığı dönemdir.

Devlet adamı, iş adamı, din adamı, bilim adamı gitmiş yerini siyasi, ekonomik, akademik rant peşinde koşan evet adamı almıştır.

Evet adamı demek özü itibarıyla salla başı al kariyeri, ihaleyi, maaşı demektir.

Bu durumda iddialar, tezler, idealler, ilkeler, ülküler ve davalar gider onun yerini imkân ve ikramiye dağıtan velinimet alır.

Evet adamı, Allah'ın kulunu kutsamakla görevli adam demektir.

"Evet" ile birlikte yanaşmacılık, yılışıklık ve dalkavukluk en çok satan mal hüviyetine bürünür.

Evet adamı dönemi devlete daha doğrusu iktidar postuna tutunmanın yolunun liyakatten değil dalkavukluktan, biattan geçtiği dönemdir.

Evet adamı tepeye baş eğer tabana baş eğdirir!

Allah (CC) kimseyi onurunu evet karşılığı çıkarıyla takas edenlerden etmesin!