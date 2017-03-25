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‘Evet’ çadırının elektriği camiden

‘Evet’ çadırının elektriği camiden
İstanbul Beykoz’da AKP’nin ‘evet’ için kurduğu çadırın elektriğinin, çadıra yakın İstanbul Beykoz Merkez Camii’nden çekildiği ortaya çıktı.
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