Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
‘Evet’ çadırının elektriği camiden
‘Evet’ çadırının elektriği camiden
İstanbul Beykoz’da AKP’nin ‘evet’ için kurduğu çadırın elektriğinin, çadıra yakın İstanbul Beykoz Merkez Camii’nden çekildiği ortaya çıktı.
25 Mart 2017 Cumartesi 17:00
Etiketler:
cami
,
elektrik
,
evet
,
akp
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Özdağ'dan, Yıldırım'a sert tepki
Bakan Soylu’ya skandal karşılama
CHP’den yeni HAYIR klibi
Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!
Didem Engin: "Evet çıkarsa ülkemiz parti devletine dönüşür"
CHP'li Cankurtaran, "Türkiye evetçi, hayırcı şeklinde bölünüyor"
Binali Yıldırım'dan 'dersim' skandalı
Başbakan Yıldırım mitingte Kürtçe konuştu
Kaya: "PKK evet çıksın diye hayır diyor, hayır dese evet çıkacak"
Kürşad Zorlu'ya uluslararası Türksoy Basın ödülü
AKP'li vekil Çamlı'dan canlı yayında büyük gaf
Akşener: Kerkük Barzani'ye peşkeş çekildi
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
İşte WhatsApp'a eklenen 3 yeni özellik
Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında anılıyor
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 25 03 2017
ÇOK OKUNANLAR
Skandal ötesi!.. Askeri sırlar internete döküldü...
Şeyh Sait'li oyun sandıkta bozulacak!
CIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!
Miting meydanına Ak Parti takviyesi!
Kabeli pastadan sonra bir skandal daha!
Mahkum olarak gitti komutan olarak çıktı
Olay yaratan pankartı kim astı?
BBP’de ‘hayır’ depremi
İngiltere'den şok 15 Temmuz raporu!
15 Temmuz: 40 satır; 16 Nisan: 40 katır!
Arınç ve Gökçek yan yana geldi!
Kamyoncularda çare tükenmez!
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Skandal ötesi!.. Askeri sırlar internete döküldü...
Şeyh Sait'li oyun sandıkta bozulacak!
CIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!
Miting meydanına Ak Parti takviyesi!
Kabeli pastadan sonra bir skandal daha!
Mahkum olarak gitti komutan olarak çıktı
Olay yaratan pankartı kim astı?
BBP’de ‘hayır’ depremi
İngiltere'den şok 15 Temmuz raporu!
15 Temmuz: 40 satır; 16 Nisan: 40 katır!
Arınç ve Gökçek yan yana geldi!
Kamyoncularda çare tükenmez!
Özdağ'dan, Yıldırım'a sert tepki
Lisedeki cinayet iki aileyi mahvetti
MHP'li Başkan, AKP Mitingi'nde
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.