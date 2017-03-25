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‘Evet’ çadırının elektriği camiden

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‘Evet’ çadırının elektriği camiden
AKP’nin ‘evet’ için kurduğu çadırın elektriğinin camiden alındığı ortaya çıktı. İstanbul Beykoz’da yaşanan olay vatandaşlar tarafından videoya alındı.

İstanbul Beykoz’da, AKP’nin ve Türkiye Hukuk Platformu’nun kurduğu ‘evet’ çadırlarının elektriğinin camiden alındığı ortaya çıktı. Çadırların bitişiğindeki İstanbul Beykoz Merkez Camii’nden kablolarla elektrik çeken AKP’liler tepkilere neden olurken vatandaşlar skandal olayı videoya çekti.

Caminin elektrik saatine çekilen elektrik kabloları ile çadırlara elektrik temin edilmesi 'camide siyaset' tartışmalarını akıllara getirirken konuyla ilgili AKP’den henüz bir açıklama gelmedi.

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