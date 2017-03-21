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"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"

"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
KRT'de Çağlar Cilara'nın konuk olan, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, 16 Nisan'da sandıktan evet çıkması durumunda insanların yurt dışına kaçmaya başlayacağını söyledi. 
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