"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuk olan, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Karamahmutoğlu, 16 Nisan'da sandıktan evet çıkması durumunda insanların yurt dışına kaçmaya başlayacağını söyledi.

Karamahmutoğlu, 80 AKPli vekilin bylock kullanıcısı olduğunu da söyleyerek bilgiyi MİT'e dayandırdı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, idam tartışmasının başladığı günden bu yana 6 bin ailenin yurt dışına kaçtığını, sandıktan evet çıkması durumunda bir de idam getirilirse bu rakamın artacağını söyledi.

"EVET ÇIKARSA İNSANLAR KAÇARCASINA ÜLKEYİ TERK EDECEK"

Karamahmutoğlu, "Ben kendi şahsi siyasi düşüncemi ifade ettiğim için bana terörist diyen bu kadro, bu almak istediği yetkilerle iş başında olduğunda, 17 Nisan günü evet çıkması halinde, ben 'hayır'ın h'sini bile diyemeyeceğim, doğrudan terörist olarak gözaltına alınabilirim. Böylesine antidemokratik bir kafa, böylesine ifade hürriyetine karşı olan bir kafa, böylesine ben merkezci olan bir kafanın eline bu şekilde denetimsiz, hukuki denetimden yoksun bir gücün verilmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu kampanya sırasında sergiliyorlar aslında. İdamın tekrar geri getirilmesi meselesi var. Bu tartışmanın başladığı günden beri yurt dışına doğru göç eden ailelerin sayısı arttı. Resmi veriler, 6 bin ailenin göç ettiğini söylüyor. Bu rakam 'evet' çıkarsa kaçarcasına artar. Yani, 1979'da İran'daki Humeyni rejiminin ardından Şah Rıza Pehlevi yanlısı olan insanların kaçarcasına ülkeyi terk etmesi gibi Türkiye'den de bir kaçış başlar. Üzerine bir de şimdi getirmek istedikleri idam yasalaşırsa insanlar kaçarak ülkeyi terk eder. Bu gidenler Türkiye'nin yetişmiş insanları, yetişmiş kadroları olacak. Yani sermaye birikimleri olan, belli bir eğitim düzeyinde olan insanlar gidecek. Yurt dışına ailece gidip, orada tutunabilmek, iş yapabilmek, hem sermaye ve hem de eğitim gerektirir. Evet çıkması durumunda kaçış başlayacak. Bu böyleydi. Ben 1980'nin Türkiye'sini hatırlıyorum. İstanbul'da, Ankara'da otellerde yer kalmamıştı, her taraf İranlılarla doluydu. O gelenler İran'ın aydınlık yüzüydü. Türkiye'de de kalmadılar, Avrupa'ya geçtiler. Kendi çocuklarını böylesi bir ülkede, Saddam'ın Irak'ı gibi, Kaddafi'nin Libyası gibi bir ülkede büyütmek, yetiştirmek istemeyen, yetiştirdiği çocuğunun özgürlükçü ve demokrat düşüncelerle burada bu yönetimle, kendi devleti ile bir kavgaya, siyasal bir mücadeleye girmesini istemeyen aileler çocuklarını henüz yaşları küçükken yurt dışına götürmek istiyor. Hayır dememiz halinde bu senaryo gerçekleşmeyecek, mevcudu muhafaza edeceğiz."

"FETÖ'CÜ VEKİLLERİN GEÇİRDİĞİ ANAYASAYA EVET DEMİYORUZ"

Karamahmutoğlu programda ayrıca anayasa değişiklik teklifinin FETÖ'nün milletvekilleri tarafından onaylandığını söyledi. Karamahmutoğlu, 80 Ak Partili vekilin bylock kullandığını da belirterek iddiasını MİT'e dayandırdı. Karamahmutoğlu, "Meclis'teki FETÖ'ye mensup milletvekillerinin oylayarak geçirdiği bir tasarıya bizim evet dememiz isteniyor, buna evet demiyoruz" diye konuştu.