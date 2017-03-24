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"Evet çıkarsa ülkemiz parti devletine dönüşür"

"Evet çıkarsa ülkemiz parti devletine dönüşür"
CHP İstanbul Milletvekili Engin 1 dakikada, partili Cumhurbaşkanlığının sakıncalarını böyle anlattı

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin 'evet' çıkması halinde ülkenin ne gibi bir durumla karşı karşıya kalcağını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlattı. Yaklaşık 1 dakika süren videoda "Cumhurbaşkanı partili olursa, kendi partisine üye olanları öz evlat, diğer vatandaşlarımıza üvey evlat muamelesi yaparsa, yani güzel ülkemiz bir parti devletine dönüşürse, birliğimiz ve bütünlüğümüz nasıl sağlanır?" diyerek getirilmek istenen sistemin sorunlarına değinen Engin'in "GÜZEL ÜLKEMİZ PARTİ DEVLETİNE DÖNÜŞÜRSE, BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ NASIL SAĞLANIR?" sözleri ile yaptığı paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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