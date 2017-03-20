Evet demek, ne demek

Soran çok oluyor; tek tek cevaplamam mümkün değil, o nedenle açıklık getirmek istiyorum.

EVET demek, ülkeyi despotizme teslim etmek demektir...

EVET demek, tek nokta, tek adam demektir...

Evet demek, ben ne dersem o demektir...

Evet demek, özgürlük yok demektir...

Evet demek, saltanat sürmek demektir...

Evet demek, demokrasi bitti demektir...

Evet demek, laik cumhuriyete son demektir...

Evet demek, köhne Osmanlı geri geldi demektir...

Çoğaltabilir ve etrafınızı evet tercihi yapılmasın diye uyarabilirsiniz. İşte şimdi ülkemize ve milletimize hizmet etmenin zamanı. Herkese HAYIR demek gerektiğini anlatmalıyız!

En kısa yol

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Barzani yanlısı yayın yapan Kürt televizyon kanalı Rudow'dan şikâyetçi olmuşuz...

Bunu Barzani'ye de bildirmişiz...

Değişen bir şey olmamış, kanalın yayını devam ediyor...

Güneydoğu Bölgemizi Kürdistan olarak göstermeyi sürdürüyorlar...

* * *

Köpürüyoruz...

Ne gereği var; Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi'ni Türkiye sınırları içerisinde gösterelim olsun bitsin .

O zaman ne öfkemiz kalır, ne de Rudow'un meteorolojik haberler verirken kullandığı, topraklarımızı da çalan haritanın hükmü...

Madem öyle, işte böyle demek varken, kızmanın âlemi yok!

Türkçenin kafasını gözünü yarmak

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İsmi lâzım değil, bir meslektaşımız iki süper gücün Rakka konusunda takındıkları tavrı yorumlarken kocaman laflar etmiş, "Ne ABD, ne de Rusya'nın toplantı talebi yoktu; çünkü tezini kabul ettirmek isteyen taraf Türkiye idi" demiş...

Demesine demiş ama güzel Türkçemizin de kafasını gözünü yarmış...

"Ne ABD, ne de Rusya'nın toplantı talebi yoktu" cümlesi bozuktu; "Ne ABD'nin, ne de Rusya'nın toplantı talebi vardı" demeliydi.

Önemli değil diyenler olabilir, bence çok önemli; ana dilini kullanma becerisi olmayanın yazarlıkta işi ne...

O cümle yerine aklına "ABD'nin de, Rusya'nın da toplantı talebi yoktu" demek yani doğru cümleyi kullanmak gelmedi mi...

Unutulamayacak gerçekler

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FETÖ çetesinin 17-25 Aralık sonrası Bülent Arınç'ı başbakan yapma isteği Melih Gökçek tarafından gündeme düşürüldü...

Arınç bu iddiayı yalanladı...

Eski fetöcü Hüseyin Gülerce ısrar ediyor, "Başbakan yapılacaktı" diyor...

Arınç'ın günahı ne; gıyabında bu düşünüldü deyip adamı asacak mıyız...

Cemaat Erdoğan'ın başbakanlığına yıllarca destek çıkmadı mı, ortak bile oldu; bunları unutmayalım!

Derkenar: Gülerce neden serbest, neden hakkında soruşturma yok. Pişman oldu demeyin, hapse düşmekten korktuğu için itirafçı oldu. Kafası da, gönlü de hâlâ Pensilvanya'da olabilir...

Ülkücülük taslayan aptallar

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Ülkücü aptal değildir, ülkücüyle tersleşen ve başkalarına tetikçilik yapanlar aptaldır...

* * *

Giderler, AKP'nin kapısına yüz sürer, nemalanma umuduyla referanduma evet diyenlerle kol kola girerler...

"Aport" komutuna uymaya da bayılırlar...

İşte bunlar Meral Akşener'in Kocaeli'ndeki hayır kampanyasına gölge düşürmeye kalktı ama hepsi boylarının ölçüsünü aldı...

Milyonlarca yurttaş, laik cumhuriyete, çağdaş demokrasiye, parlamenter sisteme, özgürlüklere, insan hak ve hukukuna sahip çıkarken iktidar ve hempaları Hayır diyecek olanları topyekûn ötekileştiriyor. Saltanat peşinde

koşanların arabasına tekerlek olmaya teşne tipler de kiralanmış olduklarını evet uğruna HAYIR toplantılarını basmaya yeltenerek gösteriyorlar.

Daha önce de yazdım, deli deli akanı, bura bura tıkarlar...

Bunlara hadleri sandıkta bildirilecek.

Bahçeli'nin ikizi

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İkinci Bahçeli de Mustafa Destici...

Partisi BBP'nin teşkilâtı topluca "Hayır diyeceğiz" açıklaması yaptı ama Desteci "Ben evet diyeceğim" diyerek karşı çıktı.

Sanki marifet yaptı...

İnsan iyi, güzel, ve doğruyu örnek alır...

Destici gibi, yolunu şaşırmışa benzemeye kalkmaz...

Son dakika

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Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Genelkurmay tarafından hazırlatılan afişlerde Ulu Önder Atatürk'ün ne adı var, ne fotoğrafı. Bu afişleri hazırlayanları o nedenle kınıyoruz. Atatürk'ü yok sayanlardan alkış alacak bu tavır aziz milletimizi yaralamıştır, onu da ilgililere duyuruyoruz.

Afişi geç gördüm, o nedenle değinmekte de geciktim. Önceki gün de Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi Başkanı A. İhsan Gülek Bey bir iletiyle afiş olayını hatırlattı.

Teşekkür ediyor, konuya geç değindiğim için okurlarımdan bağışlanmayı diliyorum...

ANLAMLI SÖZLER

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Demir cevheri, ne yaparsanız yapınız, altına dönüştürülemez. (Mark TWAİN)