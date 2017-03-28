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'Evet' diyeceğini söyleyenler arasında yüzde 3 'hayır' diyecek

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'Evet' diyeceğini söyleyenler arasında yüzde 3 'hayır' diyecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, ellerine ulaşan tüm anketlerde 'hayır' oylarının yüzde 55'i gösterdiğini, ayrıca 'evet' oyu vereceklerini açıklayanlar arasında da yüzde 3 oranında gizli bir desteklerinin bulunduğunu savundu.

CHP’de Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Tezcan, referandum çalışmaları için İzmir’e geldi. Burada çeşitli parti çalışmalarına katılacak olan Bülent Tezcan, ‘hayır’ oyu vereceklerini açıklayan tüm siyasi parti ve derneklerin masalarının bulunduğu Çankaya’daki Demokrasi Evi’ni ziyaret etti.

'EVET' OYU VERECEKLERİNİ SÖYLEYENLER ARASINDA YÜZDE 3'Ü 'HAYIR' DİYECEK

Çalışmalar hakkında parti yöneticilerinden bilgi alan Tezcan, referandum çalışmalarına ilişkin tahminlerini de açıkladı. Türkiye’nin hemen her yerinde özellikle de Orta Anadolu’da çok olumlu mesajlar aldıklarını anlatan Bülent Tezcan, ellerine ulaşan anketlerde ‘hayır’ oylarının yüzde 55 seviyesinde olduğunu söyledi. Tezcan, burada önemli bir iddiayı da gündeme getirip ‘evet’ oyu vereceklerini açıklayanlar arasında da yüzde 3 oranında gizli bir desteklerinin bulunduğunu ifade etti.

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