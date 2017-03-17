'Evet' hadisi var diyen yandaş yazardan, Atatürk'e hakaret

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı dönemine atıfta bulunarak, "Ülkemizde diktatörler işbaşına geçince; Cumamız Pazara, dönüştü" dedi.

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde değiştirilen hafta tatili uygulamasına atıfta bulunarak "Ülkemizde diktatörler işbaşına geçince; halkımıza rağmen Cumamız Pazara, İslami Medeniyetimiz mezara dönüştü" dedi.

Yılmaz'ın 'diktatörlerin iş başına geçtiğini' iddia ettiği dönemde ise 1924 anayasası yürürlükteydi. 1961'e dek yürürlükte kalan anayasanın 7. maddesinde şöyle deniyordu:

"Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır"

Şevki Yılmaz'ın "Diktatör! Direktör!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ülkemizde ise Diktatörler işbaşına geçince; halkımıza rağmen Cumamız Pazara, İslami Medeniyetimiz mezara dönüştü!

Bu baskıcı, otoriter duruma karşı çıkanlar ise tasfiye edildiler!

Ve şimdi bu Diktatör zihniyetin günümüz amigoları; Dinimizden, Devletimizden, Milletimizden yana olan Menderes, Erbakan, Özal, Erdoğan gibi Milletimizin Milli Direktörü şahsiyetlerimize utanmadan Diktatör diye iftira dolu tezahürata devam ediyorlar!

1951 yılında “Gizli oy açık tasnif” sistemine geçtikten sonra Ülkemizde Dikta dönemine son verildi Elhamdulillah!

Diktatör gitti! Direktörler geldi!

Silahlı darbeler, halkına hamal ve hizmetkar direktörleri devirip yine Diktatörleri getirme operasyonlarıdır!

Diktatörler silahla, yasakla geldiler ama hep sandık tokatıyla yok olup gittiler!

İşte 16 Nisan «Evet» oylarımızla Darbelerle gelen Diktatörlüğü yani içimizdeki Emperyalizmin kahyalık dönemini ebediyyen tarihin çöp sepetine atma günüdür!

16 Nisan, “Evet” oylarımızla Milletine, Devletine severek hizmet edecek Direktörlerin yani garson Yöneticilerin önünü açma günüdür!"

EVET ÇIKACAĞINA DAİR HADİS VAR DEYİP AĞLAMIŞTI

Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan Milli Diriliş programına katılmıştı. "Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan'da evet demek Beytullah'ta Ebabil Kuşu olmak demek" diyen Yılmaz, “16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var" diyerek ağlamıştı.