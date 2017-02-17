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'Evet' için çalışacak elemanı ilanı!

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'Evet' için çalışacak elemanı ilanı!
Anketlerden gelenler sonuçlar AKP'de moralleri bozarken, referandumda ‘evet’ kampanyası yürütenler iş ilanı vererek 'başkanlık' propagandası yapacak eleman aramaya başladı.

Başkanlık referandumunda ‘evet’ kampanyası yürütenler Hürriyet Gazetesi’ne verdiği iş ilanıyla kampanyalarını yürütecek elaman arıyor. İş ilanında “Cazip Maaşlı+Yol+Konaklama dahil kampanyamızda yer alacak uzman ve danışmanlar alınacaktır” deniyor.

16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumu için Hürriyet gazetesinde ilginç bir ilan yer aldı. 16 Şubat Perşembe tarihli Hürriyet Gazetesinin ÇUKUROVA-GAP ekinin 6. sayfasındaki “Referandum görevlileri” başlıklı iş ilanında şu ifadelerle ‘evet’ kampanyası için elaman arandı. İlanda, “Anayasa Demokrasi Konseyimize cazip maaşlı+yol+konaklama dahil 81 ilde tüm ilçelerde referanduma evet- cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kampanyalarımızda aktif görev alabilecek siyaset Bilimcileri, sosyolog, felsefeci, akademisyen, teorisyen, propagandistler, reklam tanıtım görevlileri, metin yazarları bayan, bay uzmanlar, danışmanlar alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

İlanı veren kurum olarak Anayasa ve Hukuk Platformları Konseyi görünüyor. Cep Telefon numarasının da yazılı olduğu iş ilanında CV için de anayasavehukukplatformlari@gmail.com adresi verilmiş.

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