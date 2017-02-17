'Evet' panelinde salon boş kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, "Güçlü Bir Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu panel düzenledi. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da konuşmacı olarak katıldığı panelde boş koltukalrın çokluğu dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, "Güçlü Bir Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu panel düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da konuşmacı olarak katıldı.

Bin 659 koltuk kapasiteli Osman Gazi Salonu boş kaldı. AKP'lilerin düzenlediği etkinlikte konuşmacılar boş solana konuştu. Yaklaşık 150 kişin katıldığı etkinliği Hüseyin Yayman, "Diriliş Dizi var, vatandaşlar onu izlemeye gitti" sözleriyle değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yayman, refarandum için rakam vermekten de kaçındı. AKP'lilerin başkanlık için düzenlediği etkinlikler de salonlar dolmuyor. Benzer bir olay da Sakarya'da yaşanmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş konuşmasını boş salona yapmış ve bu duruma tepki göstermişti.



