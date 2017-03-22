'Evet' panelini terk eden öğrencilere, okul yönetiminden tehdit

Manisa'da bir Anadolu lisesi 'seminer var' diyerek öğrencilerini Binali Erdoğan'ın paneline götürdü. Bu durum üzerine Erdoğan'ın panelini terk eden öğrencileri okul yönetiminin disiplin cezasıyla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi idaresi, öğrencilerini sınavına yönelik "seminer var" diyerek Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 'Yeni Nesil Yeni Anayasa' konulu paneline götürdü. Erdoğan'ın paneline geldiğini gören bazı öğrencilerin salonu terk etmesini engelleyemeyen okul yönetiminin, öğrencileri İzmir Marşı söyledikleri gerekçesiyle disiplin cezasıyla tehdit ettiği ileri sürüldü. Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

İZMİR MARŞI İLE SALONU TERK ETTİLER

Kendilerine konferansın üniversite sınavına yönelik olduğunun söylendiğini, siyasi içerikli olduğunu bilmediklerini belirten öğrenciler salondan çıkacaklarını söyledi. Öğrencilerin salonu terk etmelerine yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri de engel olmak isteyince gerginlik çıktı. Öğrenciler buna rağmen Bilal Erdoğan’ın konferans verdiği salonu terk etti ve marşlar söyleyerek okullarına döndü.

Okul Müdürü Erhan Akalın iddiaya göre öğrencilere okula girerken İzmir Marşı söyledikleri gerekçesiyle disipline verileceklerini söyledi. Tepki gösteren öğrenciler de İzmir Marşı söyleyerek bahçeye çıktı.

Olayı çocuklarından öğrenen bazı veliler, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’i arayarak durumu bildirdi. Özgür Özel de konuyu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e iletti. Liselere siyaset sokulmasına izin vermeyeceklerini belirten Özgür Özel, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, konuyu dün akşam CHP Milletvekili Özel’in kendisini araması ile öğrendiğini belirterek, soruşturma başlatılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli talimatı verdiğini söyledi. Konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu belirten Vali Güvençer, “Olayın nasıl geliştiğini, böyle bir şeyin yaşanıp, yaşanmadığı araştırılıyor. Soruşturmadan sonra olayın netleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da gerekli incelemeyi başlattıklarını söyledi. Dernekbaş, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okula müfettişler görevlendirildi. Okul müdürü ile öğretmen hakkında gerekli soruşturma başlatıldı. Konunun gerçeklik boyutunu araştırıyoruz” diye konuştu.