Evet sihirli değnek değil

Referandum sandığından evet çıkarsa terör bitecek mi...

Pahalılık yerini ucuzluğa terk edecek mi..

İşsizler iş bulacak mı...

Döviz gerileyecek mi...

Liramız değer kazanacak mı...

Enflasyon düşecek mi...

Asayiş düzelecek mi...

Kadınlara şiddet bitecek mi...

AKP içindeki fetöcüler ve darbeciler temizlenecek mi...

Evrensel demokrasi yerleşecek mi...

Hukuk öne geçecek mi...

Adalet her yurttaşa ulaşacak mı...

Özgürlükler genişleyecek mi...

Bireyin hakları korunacak mı...

Siyaset kavgadan, küfürden, tehdit unsuru olmaktan çıkacak mı...

Antidemokratik yasalar değişecek mi...

Rüşvet, irtikap, yalan, talan bitecek mi...

Bilimsel özgürlük gelecek mi...

Üretim artırılacak mı...

İhracat büyütülecek mi...

Cari açık kapatılacak mı...

İsrafa dur denilecek mi...

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma genişletilecek mi...

Partizanlık bitecek mi...

Dinci faaliyetler durdurulacak mı...

* * *

AKP'liler, hepsinin yapılacağını söylüyor...

Meydanları vaatlerle ve yalanlarla çın çın çınlatıyorlar...

"Yeni Türkiye'de bu sorunların biri bile kalmayacak" diyorlar...

Yurttaşlar da diyor ki:

-15 yılda aklınız neredeydi; o süreçte ülkeyi bu sorunlardan kurtaramadınız ve düzlüğe çıkaramadınız; ama şimdi, utanmadan beş dakikada Beşiktaş diyorsunuz... "Evet" sihirli değnek, siz de illüzyonist misiniz...

Sanırsınız ki şapkadan tavşan çıkaracaklar...

* * *

Aklı olan, vicdanı olan, sosyal sorumluluk sahibi ve gelecek kuşakları düşünen yurtsever herkes, referandum sandığına atılmak üzere uzatılacak pusulanın kahverengi tarafına, yani HAYIR yazısının üzerine tercih mührünü vurmalıdır...

Milletimize ve ülkemize yapacağımız en büyük hizmet budur...

Artık kimse diktatör diyemez

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Kazakistan kardeş ülke, başında da Nursultan Nazarbayev var. 1940 doğumlu, evli, üç kız babası...

Sovyet döneminde Komünist Parti'de değişik görevler yapmış bir maden mühendisi, metalürji uzmanı, üniversiteyi dışarıdan bitirmiş, kısa süre sonra da partiye girerek siyasete atılmış...

1990 yılında Kazak Yüksek Sovyeti, Nazarbayev'i Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak atamış.

Ülkeden gelen son haber ilgi çekici...

27 yıldır cumhurbaşkanı olan Nazarbayev, Kazakistan anayasasının kendisine tanıdığı 58 yetkisini parlamentoya devrederek kendisini diktatör diye suçlayanları susturmuş oldu... Böylece Kazakistan da ilk kez, evrensel demokrasiye doğru yelken açmış...

Bakalım yol alabilecek mi!

BİR SORU

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Yasamanın gensoru verme hakkı kalkacak.

Ne zaman?

Referandumdan evet çıkarsa...

"Bu hakkı bundan sonra halk kullanacak" diyorlar...

Nerede kullanacak...

Seçimden seçime sandıkta...

Soru kısa; peki yasama görevi yapan 550 milletvekili halk değil mi?

Asalet gösterisi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan itiraf (!) geldi:

-Bu çocuklar dağa çıkıyorsa sorumlusu benim...

Muhteremin asaletine bakın; asıl sorumluları dikkatlerden (!) gizleyerek arkadaşlığın gereğini (!) yerine getiriyor!

Söyleyenleri sormayın

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Siyasal literatürden birkaç cümle:

-Onların gıldır gıcık laflarına asla itibar etmeyin...

-Bir bakıyorsunuz abidik gubudik işler oluyor...

-Bu değişiklik tarihi reformdur...

-Onları rezil rüsva ederim...

Şefkatli kurgu

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MHP Genel Başkan adaylarından Dr. Sinan Oğan, konuşması sırasında kürsüye saldıran gencin Şefkat Çetin'den talimatlı olduğunu iddia etti ve şu çağrıyı yaptı:

-Şefkat Çetin, senin oğlun yok mu, onu gönder; Semih Yalçın, senin oğlu yok mu, sen de onu gönder...

Bu çağrıya da şu açıklığı getirdi:

-Bunların çocukları AKP'lilerle ticaret yapacak, gariban ülkücü gençleri ise tetikçi olarak kullanacaklar, yok öyle bir sistem...

İlahi Oğan görüyorsun, yok dediğin sistemi el birliğiyle kuruyorlar!