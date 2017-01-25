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'Evet'çiler için Aykut Kocaman ne dedi?
'Evet'çiler için Aykut Kocaman ne dedi?
Aykut Kocaman, “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi.
25 Ocak 2017 Çarşamba 17:04
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