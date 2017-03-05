"Evetçi"lere bir darbe de Melih Gökçek'ten!

3 Mart Cuma günü, milyonlarca vatandaşın cep telefonuna "8503047785" numaralı telefondan mesaj düştü. Mesajda şunlar yazıyordu:

"NEDEN EVET DIYORUZ? VE FETO GERCEKLERI. DUYMADIKLARINIZI DUYACAKSINIZ. GORUNTULERLE DEHSETE DUSECEKSINIZ. BU GECE SAAAT 21.00'DE MELIH GOKCEK BEYAZ TV'DE."

Tüm filtrelemelere, engellemelere, programlara rağmen mesaj milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Bir süre önce yapılan yasal düzenlemeye göre, izinsiz yapılan mesaj gönderimlerinde ciddi tazminatlar ödenmesi gerekiyor. Anlaşılan o ki her zaman olduğu gibi "yasalar" yönetenlere işlemiyor. Eğer işleseydi bu kadar kapsamlı bir mesaj trafiği nasıl gerçekleştirilebilirdi!

Yasa dışı atılan mesajlardan sonra, Melih Gökçek'in twitter üzerinden açıklamaları ajanslara düşmeye başladı:

"İnşaallah bu gece Beyaz TV'de inanılmaz bir program yapacağız. Feto ile ilgili göreceğiniz bilgi ve belgeler sizi şok edecek... Muhsin Yazıcıoğlu nasıl şehit edildi... Detayları duyduğunuzda şok olacaksınız. Bu program hayatınızda kesinlikle unutamayacağınız bir program olacak."

"Evet" propagandasının yapılacağı program için büyük bir para harcandığı ortaya çıkmıştı. Propagandaya her zaman olduğu gibi milliyetçiler için değerli bir isim olan Muhsin Yazıcıoğlu da dahil ediliyordu. Hem de ailesinin hiçbir izni alınmadan.

Beyaz TV'nin programı başladı… Şok görüntüler, belgeler dedikleri, "evet" propagandası yaptıkları olaydan FETÖ'nün vahşeti çıktı. Hem de tüm çıplaklığıyla, hiçbir değer yargısı gözetilmeden yayınlanan görüntülerle…

Gökçek, görüntüleri yayınlamadan evvel aynen şu ifadeleri kullandı: "Atılan bomba, PKK'ya atılmayan, Türkiye'de ilk defa kullanan bir bomba. Maalesef orada 52 kardeşimiz kömür oldu. Biz bunları fululu olarak veriyoruz. 'Neden net değil' derseniz biliyorsunuz yasalara aykırı. Ama gördüğünüz zaman FETÖ'ye olan kininiz artacak."

Sonra 6,5 dakikalık görüntülere geçildi. Arka fonda yine Gökçek'in sesi vardı: "En önemli bölüme geldik. Burada vahşice katledilen ve vurulan vatandaşlarımızı seyredeceksiniz. Gördüğünüz görüntüler sizi dehşete düşürecek."

Adeta korku filmi tanıtımı!

Görüntüler yayınlandıkça işin çirkinliği daha da büyüdü. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen vatandaşlarımız ve özel harekat polislerimizin naaşları televizyonda sergilendi…

Hem de basit bir buğulama işlemiyle!

Altında ise "52 Özel Harekatçı Kömür oldu" yazısı!

Çirkinlik kelimesinin yetersiz kaldığı bir durum…

Milyonlarca kişiye, milyonlarca TL para harcayarak attığınız mesajlardan bu skandal mı çıkacaktı?

Beyaz TV'de yapılan programla; FETÖ olayı ve 15 Temmuz sulandırılarak, insanlar korkutulmaya çalışılmıştır. FETÖ'ye hibe edilen arazilerin hesabını veremeyenler, hedef saptırmaya çalışırken, şehitlerimize büyük bir saygısızlık yapmışlardır.

Türk televizyon tarihinde belki de ilk kez şehitlerimizin naaşları bu şekilde yayınlandı.

IŞİD'in 2 Türk askerini yaktığını iddia eden birtakım görüntüler internette yayınlanmıştı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor. Herkes ayağını denk alsın" demişti.

Kurtulmuş haklıydı, IŞİD'in yayınladığı ve doğruluğu kanıtlanmamış görüntüler dehşet vericiydi, halka korku yoluyla, dolaylı örgüt propagandası yapılıyordu.

Beyaz TV'de yapılan rezaletin de IŞİD'in yayınladığı görüntülerden farkı yoktur.

Halkta planlı ve organize bir şekilde tam da referandum öncesi korku ve endişe yaratanlar kuru bir özürle bu işten sıyrılamazlar.

Varsa adalet, varsa savcılar acilen bu aymazlık karşısında harekete geçmeliler.

Bu şekilde gayri etik görüntüler ve şehitlerimizi inciten yayınlarla "evet" propagandası yapmak en çok zararı "evet" cephesine indirmiştir.