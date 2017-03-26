'Evet'i dağıtabilirsin, 'hayır'ı dağıtamazsın

Ankara'da 'hayır' bildirisi dağıtanlara müdahale eden polis, bildiri dağıtmak isteyen vatandaşa "'Evet'i dağıtabilirsiniz ama 'hayır'ı dağıtamazsınız" dedi.
26 Mart 2017 Pazar 16:49
Aydınlık.com.tr'nin haberine göre Ankara Güvenpark'ta 'hayır' bildirisi dağıtan bir grup vatandaşa polis engel oldu. Müdahalesi sırasında bir polisin, "'Evet'i dağıtabilirsiniz ama 'hayır'ı dağıtamazsınız" sözleri o an kayıtta olan kameralara yansıdı.
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