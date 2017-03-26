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'Evet'i dağıtabilirsin, 'hayır'ı dağıtamazsın

'Evet'i dağıtabilirsin, 'hayır'ı dağıtamazsın
Ankara'da 'hayır' bildirisi dağıtanlara müdahale eden polis, bildiri dağıtmak isteyen vatandaşa "'Evet'i dağıtabilirsiniz ama 'hayır'ı dağıtamazsınız" dedi.

Aydınlık.com.tr'nin haberine göre Ankara Güvenpark'ta 'hayır' bildirisi dağıtan bir grup vatandaşa polis engel oldu. Müdahalesi sırasında bir polisin, "'Evet'i dağıtabilirsiniz ama 'hayır'ı dağıtamazsınız" sözleri o an kayıtta olan kameralara yansıdı.

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