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'Evim adliyenin karşısında' deyip tahliye istedi

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'Evim adliyenin karşısında' deyip tahliye istedi
Erzurum'da görülen FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski polis Osman G., itirafçı olmak istediğini beyan etti ve ""Evim hemen adliyenin karşısında el sallasalar görebilirim" diyerek tahliyesini istedi.

Meslekten ihraç edilen polis memuru Osman G., geçen 28 Mart'ta tutuklanarak Ağrı Cezaevi'ne kondu.

Osman G. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Osman G.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına yer verildi.

Osman G. iddianamede yer alan ifadesinde ByLock programını 2014 yılının 8'inci ayında ihraç edilen polis memuru Fatih S.'nin telefonuna yüklediğini itiraf etti. 

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Osman G. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Osman G. tahliyesini istedi.

Yozgatlı olduğunu belirten Osman G., "Yozgat küçük bir yer. Evim adliyenin karşısında telefonla aramasalar bile el sallasalar görebilirim. Adli kontrol şartı ile de olsa tahliyemi talep ediyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" diye konuştu.

Osman G.'nin tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve etkin pişmanlık hususlarının araştırılması için duruşmayı erteledi. 

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