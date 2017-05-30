Evlendirme programında yeni rezalet

ATV'de yayınlanan izdivaç programında yine büyük bir rezalet yaşandı.

RTÜK'ün en çok şikayet aldığı izdivaç programlarında yeni bir skandal daha yaşandı. ATV'de Esra Erol'un sunuculuğunda ekranlara gelen programda, damat adayının bir başka kadın adayla ilgili şok itiraflarda bulundu.

Damat adayı Burak, programa evlenme amacıyla çıkan bir başka adayı daha önceden tanıdığı belirtip, şok söylemlerde bulundu. Kadın adayla evli oldukları dönemde, kocasının izniyle görüştüklerini, daha sonrasında kendisinden çocuk aldırdığını söyledi.

Damat adayı Burak'ın şok itirafları sırasında stüdyoda bulunan kadının tepkisizliği dikkat çekerken, sunucunun konuyu detaylı bir şekilde sorduğu görüldü. Dakikalarca devam eden skandal görüntülerden sonra RTÜK'e yüzlerce şikayet telefonu gittiği belirtiliyor.