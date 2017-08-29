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Evlenecek çiftlere tercih formu

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Evlenecek çiftlere tercih formu
İl ve ilçe müftülerine verilecek nikah kıyma yetkisi tasarısı yasalaştıktan sonra evlenme başvurusu yapan çiftlere tercih formu verilecek.

Resmi nikâh kıyma yetkisinin belediye memurları ve muhtarlar dışında il ve ilçe müftülerine de verilmesine yönelik kanun tasarısı, TBMM gündeminde görüşülmeyi bekliyor. Tasarı yasalaştıktan sonra çıkarılacak uygulama yönetmeliğiyle müftü nikâhının kıyılmasına ilişkin yöntem ve usuller belirlenecek. Buna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları ve hazırlıklar da bir taraftan yürüyor; görüş ve öneriler değerlendiriliyor. Değişiklik nedeniyle, yeni yetkilendirmeyle ilişkili çok sayıda düzenleme yapılması yeni bir mekanizma oluşturulması gerekiyor.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre tasarı yasalaşıp uygulama yönetmeliği çıkarıldıktan sonra evlenme başvurusu yapan çiftlere, “Nikâhınızı müftünün mü, belediyememurunun mu kıymasını istiyorsunuz?” diye sorularak tercihli bir form doldurmaları istenecek. Resmi müftü nikâhı talep edenlerin ayrıca bir dini nikâh merasimi yapmalarına gerek kalmayacak. Nikâhını müftünün kıymasını isteyenler aynı zamanda, “Dini kurallara uygun bir nikâh töreni” hizmetini de alacaklar. Müftünün ya da görevlendireceği memurun kıyacağı nikâh da resmi nikâh statüsünde olacak.

HARAM UYARILARI YAPILACAK

Müftülük, nikâh işlemleri için gerekli yasal takibatı kurumlarla yazışarak yapacak. Aynı zamanda evlenecek çiftler açısından, “süt kardeşliği” gibi dinen haram kılınan konularda uyarıları yapacak. Başvuru formunda, dini merasimli müftü nikâhını tercih etmeyenler, halihazırdaki gibi evlendirme memurlarına yönlendirilecekler ve nikâh işlemleri dini merasim olmadan kıyılacak. Yani belediye başkanı ve yetkilendirdiği evlendirme memurunu tercih edenler; ya belediyeye ait evlendirme dairesinde ya da düğün salonunda nikâhını kıydırabilecek.

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