Evlilik programları kangren haline geldi

Gündüz kuşağında ekranları istila eden evlilik programları, hem en çok tepki gören, hem de en çok izlenen yapımlar. Ortada büyük bir çelişki var. İşin bir başka yönü, bu programların siyasi otoriteyle RTÜK’ü karşı karşıya getirmesi. RTÜK’ün elinden gelen bu programlara aldıkları reklam oranında ceza kesebilmek. Bunu da yapıyorlar. Son bir yılda 11 milyon lirayı aşan ceza kesildi kanallara. 2015 yılında evlilik programlarına ilişkin RTÜK’e 7 binin üzerinde şikayet yapılırken, bu sayı 2016’da 94 bine yükseldi. Yakla- şık 24 katı, yani. Bu arada, katılımcıların yapımcılardan para aldığı, hatta maaşa bağlandığı, evlilik hikayelerinin düzmece olduğu, izleyicinin alenen kandırıldığı ortaya çıktı, ama izlenme oranları yine de düşmedi. Siyasiler de bu durumdan rahatsız, ancak ortada elle tutulur bir hamle de yok. Her şey bir yana, bu programların örf ve âdetlerimize uymadığı da gün gibi ortada.